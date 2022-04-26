Суд установил бездействие мэрии Миасса по организации водоснабжения поселка

В Нижнем Атляне проблемы населения решало ГУФСИН или спонсор, но не администрация

В поселке Нижний Атлян Миасского городского округа продолжается выяснение отношений по поводу ответственных за обеспечение населения водой. В 2021 году жители пожаловались, что месяцами в их квартирах нет должного водоснабжения. А скважина ближайшей исправительной колонии не обязана подавать воду для населения поселка. Теперь по иску прокурора суд признал бездействие мэрии Миасса, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Миасса подала иск в суд к администрации Миасского городского округа о признании бездействия и непринятия мер по организации водоснабжения на территории поселка Нижний Атлян.

В 2021 году жители рассказали, что в квартиры не поступает вода уже почти два месяца. Бывшие сотрудники колонии-поселения могли пользоваться водой только из скважины исправительного учреждения № 7. Это была единственная скважина в поселке, но ее объема не хватало для всего поселка.

Сначала в администрации Миасса на жалобу жителей отреагировали обещанием построить новую скважину в 2022 году. Но через месяц власти нашли спонсора, который построил новую скважину в короткие сроки. Водозабор торжественно открыли в ноябре прошлого года.

Однако суд согласился с доводами прокуратуры о бездействии властей и обязал в течении года обеспечить надлежащие водоснабжение потребителей поселка Нижний Атлян.