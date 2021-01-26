Суд сократил наказание одному из банды грабителей, орудовавших в Магнитогорске

Молодые люди отбирали у пьяных прохожих телефоны, вещи и деньги

Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Ярослава Морева, Данила Чернева, Никиты Раимова и несовершеннолетнего Сергея К. из Магнитогорска. Ранее они были признаны виновными в серии грабежей.

В августе 2020 года Мореву суд назначил четыре года колонии общего режима, Черневу — 6,5 года, Раимову — три года с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года, Сергею К. — 2,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года.

«Суд апелляционной инстанции по одному инкриминируемому органами следствия преступлению (грабежу) вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку в этой части оно по существу не было рассмотрено. Кроме того, областной суд сократил срок окончательного наказания Мореву на 3 месяца в связи с наличием смягчающего его вину обстоятельства. В остальной части приговор оставлен без изменения», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, в ноябре 2018 года в Магнитогорске группа парней совершила серию открытых хищений. Ночами молодые люди избивали пьяных потерпевших и забирали у них сумки, телефоны, деньги и украшения.

В областной суд приговор направил на обжалование прокурор, он просил полностью отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.