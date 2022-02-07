Суд разрешил хоронить на Митрофановском кладбище в Челябинском бору

Мэрия выиграла суд у экоактивистов

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску общественной экологической организации «Экологический консалтинг» к мэрии и МКУ «Служба городских кладбищ». Экоактивисты требовали полностью запретить работу Митрофановского кладбища, которое располагается в границах Челябинского городского бора. Однако апелляционная инстанция поддержала позицию администрации Челябинска.

В начале сентября прошлого года Советский районный суд удовлетворил иск «Экологического консалтинга». Общественная организация требовала запретить работу Митрофановского кладбища. По заявлениям активистов, оно входит во второй пояс санитарной зоны Шершневского водохранилища. Близость к источнику питьевой воды, по их мнению, нарушает санитарное благополучие города. В октябре администрация обжаловала это решение.

Представители «Экологического консалтинга» заявили в социальных сетях, что будут обжаловать решение в кассационной инстанции и намерены добиться запрета на захоронения в Челябинском городском бору.

Митрофановское кладбище в 600 метрах от улицы Блюхера основано в 1870 году. Оно является старейшим в Челябинске. Площадь территории составляет около 40 га. Многие годы оно работает без санитарно-защитной зоны. Официально захоронения на кладбище не ведутся, но фактически могилы продолжают копать. Нередко для этого используют участки за границами кладбища, в лесу.