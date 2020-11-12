Суд признал правомерность решения Челябинского УФАС в отношении Архангельского ФСИН

Был нарушен Закон о торговле.

Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение Челябинского УФАС России в отношении ФГУП «Архангельское» ФСИН России, нарушившего Закон о торговле. Антимонопольщики вынесли решение в июле прошлого года, оно было оспорено.

«Промсервис» реализует продукцию на территории ИК и СИЗО региона. Продовольственные товары поставляются на условиях договоров комиссии, которые заключают с контрагентами. Выплата поставщика торговой сети вознаграждения за реализацию его продукции нарушает требования Закона о торговле.

«Антимонопольной службой установлено, что одним из таких контрагентов является ФГУП „Архангельское“ ФСИН России. Между поставщиком и торговой сетью в 2016 году было заключено два договора на поставку чая. Размер вознаграждения составлял от 9 до 18% от цены фактически реализованного товара», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС России.

Напомним, в 2016—2019 годах ФГУП «Архангельское» поставляло чай в торговую сеть «Промсервис».