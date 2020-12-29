Суд прекратил уголовное дело экс-директора «Южуралавтобана»

С Ивана Святелика сняты обвинения, так как «Южуралмост» возместил бюджету ущерб от его действий

Пресс-служба следственного управления СК РФ сообщает, что уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Южуралавтобан» прекращено по постановлению суда. Экс-гендиректор — Иван Святелик — обвинялся, напомним, в уклонении от уплаты налогов (пункт «б» части 2 статьи 199 УК РФ). По версии следствия, в 2013—14 годах он представил в налоговую инспекцию ложные данные и сумел уклониться от налогов более чем на 1,3 миллиарда рублей.



Эту сумму уже арбитражный суд переадресовал АО «Южуралмост», признав его «наследником» «Южуралавтобана». В конце ноября 2020 года стало известно, что «Южуралмост» возместил ущерб, причиненный предшественником государству.

Само АО «Южуралмост» было в свое время уличено региональным управлением ФАС в картельном сговоре с действовавшим в то время губернатором Челябинской области Борисом Дубровским: благодаря покровительству главы региона крупнейшая дорожная организация региона выиграла десять аукционов по ремонту и строительству автомагистралей почти на 2,4 миллиарда рублей, снизив цену при этом всего на полтора процента. Обнародование информации о сговоре и привело в конце концов к тому, что весной 2019 года Дубровский ушел в отставку.