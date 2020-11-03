Суд постановил снести пункт приема металлолома в Челябинске

Лом принимали на территории СНТ в Курчатовском районе города.

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Пункт приема лома черных и цветных металлов организовали прямо на одном из участков СНТ «Слава» в Челябинске. Однако хозяин организовал работу без регистрации в качестве ИП и при отсутствии лицензии на заготовку, хранение, переработку сырья.

Кроме того, металлолом сваливали на землю, а отходы не защищены от ветра и осадков. Все это оказывает негативное воздействие на землю и почву.

«В отношении физического лица возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 8.2, ч. 1 ст. 8.8, ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, он привлечен к ответственности в виде штрафов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, незаконные постройки будут снесены, а пункт приема металла ликвидируют.