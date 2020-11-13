Суд поддержал взыскание 1,27 млрд рублей с «Южуралмоста»

ФНС выиграла спор в кассационной инстанции.

Арбитражный суд Уральского округа поддержал решение арбитражного суда Челябинской области о взыскании 1,2 млрд рублей налогов с АО «Южуралмост». Иск подавала межрайонная инспекция № 16 Федеральной налоговой службы Челябинской области. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

В июле 2020 года «Южуралмосту» удалось оспорить решение областного арбитража в апелляции, однако кассационная инстанция встала на сторону налогового органа. Речь идет о задолженности по уплате налога на добавленную стоимость в размере 1,2 млрд рублей, которая досталась дорожной компании «по наследству» от обанкротившегося ЗАО «Южуралавтобан». Компании признали созависимыми, поэтому «Южуралмост» обязали погасить задолженность.

Как сообщалось ранее, УФАС России по Челябинской области уличило «Южуралмост» в организации картельного сговора с экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Их действия, по данным антимонопольного ведомства, привели к тому, что «Южуралмост» выиграл десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд руб. при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. После того, как ФАС в марте 2019 года вынесла это решение, Борис Дубровский ушел в отставку.