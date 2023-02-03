Суд по иску прокурора обязал мэрию Челябинска предоставить квартиру сироте

Девушка вернулась в родной город, но не смогла поселиться в доме своего детства

Администрацию города Челябинска обязали предоставить 25-летней сироте благоустроенное жилье взамен квартиры в аварийном доме, где проживали родители девушки. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд по иску прокурора, сообщили сегодня, 3 февраля, в пресс-службе областной прокуратуры.

Молодая женщина прописана в доме № 5 на улице Цимлянской, который был признан аварийным и подлежащим расселению. Там она проживала до 2002 года, пока не умер ее отец, а мать не лишили родительских прав. После этого оставшуюся без попечения взрослых девочку отправили в детский дом.

В прошлом году челябинка вернулась на родину после учебы во Владивостоке, но не смогла поселиться в квартире своего детства из-за аварийности дома. Администрация города отказывалась заключать договор социального найма, по которому девушка могла бы получить другое жилье взамен изымаемого. Тогда она обратилась к прокурору.

Прокурор от имени сироты обратился в суд с требованием к мэрии признать право пользования жилым помещением и предоставить отдельное благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Суд полностью удовлетворил иск прокурора. Во встречном иске, где мэрия требовала признать заявительницу утратившей право пользования жилым помещением, отказано.