Суд отправил в колонию грабителей, устроивших налет на салон сотовой связи в Верхнем Уфалее

Злоумышленники вооружились бутылкой воды и молотком.

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В Верхнем Уфалее суд вынес приговор троим жителям Свердловской области, двое из которых — иностранцы. Они признаны виновными в совершении разбоя.

В феврале прошлого года трое мужчин вооружились пластиковой бутылкой с водой и молотком, после чего ворвались в салон сотовой связи «Связной». Злоумышленники заставили сотрудницу магазина лечь на пол, угрожая насилием, разгромили молотком стеклянные витрины и похитили имущество на общую сумму более 280 тысяч рублей.

«Приговором суда подсудимым назначено наказание от 7 лет 6 месяцев до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Приговор в законную силу не вступил.