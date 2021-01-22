Суд оставил без изменений решение о возобновлении дела против бывшего директора МУП «ГорЭкоЦентр»

Речь идет об уголовных делах, возбужденных после мусорного коллапса 2018 года

Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката Игоря Галичина на постановление Центрального райсуда от 23 октября 2020 года. По его решению было отменено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Галичина.

«Заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов просил суд первой инстанции разрешить отменить постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от 7 мая 2020 года, в котором указано, что в действиях Галичина, обвиняемого в хищении денежных средств МУП „ГорЭкоЦентр“ в особо крупном размере, отсутствуют признаки состава преступления», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд согласился с тем, что не были выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.

Напомним, Игорь Галичин обвиняется в присвоении и растрате, незаконном предпринимательстве, отмывании незаконных доходов и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее он руководил МУП «Горэкоцентр». В сентябре 2018 года в Челябинске произошел сбой в вывозе мусора, горожане массово жаловались на переполненные контейнеры. Был введен режим ЧС. Однако позже уголовное дело в отношении Галичина было прекращено.