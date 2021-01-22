Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката Игоря Галичина на постановление Центрального райсуда от 23 октября 2020 года. По его решению было отменено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Галичина.
«Заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов просил суд первой инстанции разрешить отменить постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от 7 мая 2020 года, в котором указано, что в действиях Галичина, обвиняемого в хищении денежных средств МУП „ГорЭкоЦентр“ в особо крупном размере, отсутствуют признаки состава преступления», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.
Суд согласился с тем, что не были выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.
Напомним, Игорь Галичин обвиняется в присвоении и растрате, незаконном предпринимательстве, отмывании незаконных доходов и злоупотреблении должностными полномочиями.
Ранее он руководил МУП «Горэкоцентр». В сентябре 2018 года в Челябинске произошел сбой в вывозе мусора, горожане массово жаловались на переполненные контейнеры. Был введен режим ЧС. Однако позже уголовное дело в отношении Галичина было прекращено.