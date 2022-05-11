Суд обязал жителя Магнитогорска отказаться от доли в квартире бывшей жены

До этого мужчина пытался выселить из хрущевки нового супруга женщины и требовал арендную плату со своих дочерей-школьниц

Челябинский областной суд вынес решение по скандальному делу в Магнитогорске. Житель города, много лет не проживавший с семьей, вдруг надумал вернуться в квартиру бывшей жены и потребовал выселить из нее нового супруга женщины. А когда это не удалось, захотел получить денежную компенсацию, в том числе от своих детей-школьников.

Судебные разбирательства шли почти два года, в итоге суд обязал мужчину отказаться от доли в квартире бывшей жены.

ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ ЗАСТАВИЛО ИДТИ В СУД

Трешку в Магнитогорске Кира Мананская и ее бывший муж Виктор (имя изменено — ред.) купили вместе, когда жили в браке.

Большую часть покупки оплатили деньгами Киры, доставшимися ей от бабушки, и маткапиталом. Собственных денег Виктор практически не потратил. Тем не менее на него записали почти половину новой квартиры — так посоветовала его мама. И примерно по метру досталось двум маленьким дочкам. Тогда казалось, что это формальность, которая ни на что не влияет. Но брак распался, муж ушел из семьи и уехал на заработки в другой город.

Между тем Кира встретила хорошего человека и опять вышла замуж. Вместе пара решила выкупить долю Виктора и начать новую жизнь. Но бывший муж не смог смириться с чужим счастьем.

«Сначала он попытался через суд вселиться в нашу квартиру и выселить моего законного мужа. А когда понял, что это физически невозможно, стал требовать, чтобы мы вчетвером — я и муж, а также дети — платили ему за аренду его квадратные метры», — рассказала ИА «Первое областное» Кира Мананская.

СОБСТВЕННИК ПЯТИ МЕТРОВ

Судебные заседания шли с переменным успехом: суд вставал то на сторону Виктора, то на сторону законных супругов. Но на первом этапе Кире и ее мужу Владимиру Никитенко (на фото к этому материалу - ред.) удалось изменить долю Виктора в общей квартире.

Суд учел, что жена вложила в эту квартиру крупную сумму от наследства мамы и увеличил доли детей пропорционально размеру вложенного в покупку маткапитала. В результате у Виктора осталось около пяти квадратных метров жилья.

Выделить их из общей площади всей квартиры нельзя, а значит, и вселить Виктора в квартиру бывшей супруги — тоже. Если заселить Виктора в одну из смежных комнат, он неизбежно будет заходить на долю супруги, пользуясь кухней и туалетом. Если выделить ему кухню и часть коридора, нарушать границы Виктора будут другие члены семьи.

По словам челябинского юриста Александра Щербинина, в подобных случаях суд, как правило, принуждает владельцев маленьких доль продавать свои квадратные метры другим собственникам жилья. Но в этом случае суд упорно настаивал на вселении Виктора в квартиру Киры, так как по документам другого жилья у мужчины нет. Две квартиры, в которых до брака проживал Виктор, записаны на его маму-пенсионерку.

«Почти два года мы жили в страхе, что уйдем на работу или уедем куда-то на отдых, а дверь в квартиру взломают судебные приставы и вселят бывшего мужа», — говорит Владимир Никитенко.

«ВЫКУПИТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО»

А тем временем Виктор потребовал через суд плату «за несколько лет аренды его квадратных метров». По подсчетам мужчины бывшие родственники задолжали ему 190 тысяч рублей. И эти деньги мужчина надеялся взыскать не только с Киры и ее супруга, но и с собственных дочек-школьниц.

В итоге в конце апреля 2022 года Правобережный районный суд Магнитогорска удовлетворил иск Виктора к близким. Но компенсацию ему назначили куда скромнее. С Киры Мананской «за годы аренды» суд взыскал около 7 тысяч рублей, с Владимира Никитенко — 218 рублей, а детей от уплаты аренды судья освободила.

На днях Челябинский областной суд все же обязал Виктора принудительно продать долю в квартире своей бывшей супруге. Из-за того, что в последние месяцы произошел скачок цен на жилье, супругам пришлось отдать не 160, а почти 300 тысяч рублей. Чтобы собрать их супруги продали дачу. Но эти деньги не сделают Виктора ни счастливее, ни богаче. Бывший глава семейства задолжал около 500 тысяч рублей по алиментам собственным дочкам, около 40 тысяч рублей за коммунальные платежи в спорной квартире и 107 тысяч рублей по совместным выплатам за машину, которая после развода осталась в собственности у экс-супруга.

«Судебная эпопея закончилась. В областном суде нашу позицию поддержала прокуратура. Решение уже вступило в законную силу. Наша квартира неприкосновенна. В праздники всей семьей мы выбрались на природу, потому что уже не боимся, что кто-то вскроет входные двери», — говорит Владимир Никитенко.

В будущем семья планирует продать квартиру, из-за которой их жизнь на два года превратилась в кошмарный сон, и купить жилье попросторнее.

Немногим ранее Виктор проиграл суд о защите чести и достоинства. После первых публикаций в СМИ мужчина и его мама потребовали 2,4 млн рублей компенсации от Киры, Владимира и нескольких редакций. Суд пришел к выводу, что права мужчины и его матери при освещении бытового конфликта не нарушались. Теперь Виктор пытается через суд оспорить размер задолженности по алиментам.