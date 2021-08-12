Суд обязал власти района под Челябинском построить очистные сооружения

По решению суда работы должны быть начаты в течение четырех лет

В Красноармейском районе состоялся суд по иску прокурора к администрации о выполнении требований природоохранного законодательства. Суд обязал главу района обеспечить строительство очистных сооружений канализационной системы села Миасского. Пока стоки в реку Миасс сливаются без должной фильтрации, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Решением Красноармейского районного суда исковые требования прокурора района к администрации района о возложении обязанности в течение 4 лет с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Миасское удовлетворены», — рассказали в ведомстве.

Во время проверки природоохранного законодательства прокуратура выявила, что муниципальное учреждение работает на очистных сооружениях, которые находятся фактически в нерабочем состоянии. Канализационные воды стекают в реку без надлежащей очистки.

Решение суда в законную силу не вступило.