Суд обязал власти Челябинска отремонтировать подъемник на площади Революции

Инвалиды-колясочники не могут пользоваться платформой без помощи посторонних

В Челябинске прокуратура через суд потребовала отремонтировать подъемник для инвалидов в подземном переходе на площади Революции. Ведомство поддержало позицию Народного фронта, активисты которого доказали, что колясочники не могут преодолеть на платформе ступеньки подземного перехода без помощи посторонних.



Сейчас на площади Революции установлены три электроподъемника для людей с ограниченными возможностями.

«Механизмы должны облегчать спуск и подъем человека на коляске, а по факту сделать это самостоятельно колясочник не может»,— рассказали в пресс-службе Народного фронта Челябинской области.

Жалобу на сложившееся положение дел активисты направили в администрацию города. И получили ответ из мэрии: все подъемники в переходе исправны. Тогда активисты провели эксперимент и показали, что колеса коляски застревают в складной части платформы, а саму конструкцию приходится опускать в ручном режиме.

Ранее в прокуратуру Челябинска на то же самое пожаловался урбанист Михаил Попов. По его заявлению прокуратура и обратилась в суд Советского района.

«Со стороны домов 52, 54 по проспекту Ленина доступность подземного перехода для инвалидов полностью не обеспечена. Там также отсутствуют тактильные наклейки на поручни, тактильные полосы окончания перил, тактильные таблички со значимой информацией с плосковыпуклым шрифтом с использованием шрифта Брайля», — перечислили нарушения в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Курчатовский суд обязал Муниципальное бюджетное учреждение «ЭВИС», в чьем управлении находятся объекты, устранить нарушения.