Суд обязал поставить уличные фонари на «Тропе здоровья» в Челябинском бору

Отсутствие освещения может угрожать безопасности гуляющих

Суд в Челябинске по иску прокуратуры обязал администрацию города Челябинска установить уличное освещение на «Тропе здоровья» в Городском бору на участке от ул. Худякова до ул. Шершневские Каменные Карьеры. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По результатам проверки, которая проводилась по обращению граждан, было установлено, что отсутствие освещения на «Тропе здоровья» нарушает ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы благоустройства. Общие требования».

В прокуратуре подчеркнули, что отсутствие освещения на «Тропе здоровья» может угрожать жизни и здоровью гуляющих, а также привести к повреждению транспортных средств.

Суд первой инстанции поддержал выводы прокуратуры и обязал челябинскую мэрию установить уличные фонари на «Тропе здоровья». Решение суда пока не вступило в законную силу.

Получить комментарий в администрации Челябинска на момент подготовки материала ИА «Первое областное» не удалось.

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