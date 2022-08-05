Администрацию Коркино через суд обязали отремонтировать аварийный канализационный коллектор. Проверка установила, что его износ на участке от улицы Островского до Шахтостроительной составляет 100%. Это стало причиной коммунальной аварии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В 2021 году местные жители сообщали о разливе канализационных стоков на пересечении улиц Коммунальной и Советской, а также в реку Чумляк. Тогда было внесено представление по устранению нарушений, сети водоотведения отремонтировали. Позже по этому же адресу вновь произошла коммунальная авария. Ресурсоснабжающая организация еще раз провела аварийно-восстановительные работы. Участок изношенного трубопровода заменили.
«Прокурор обратился в суд с требованиями возложить на администрацию Коркинского городского поселения обязанности провести капитальный ремонт главного канализационного коллектора на участке от ул. Островского, 42а до ул. Шахтостроительная, а также обеспечить надлежащее водоотведение в период проведения капитального ремонта», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Коркинский городской суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения поставлено на контроль.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, как в 2021 году в новогодние праздники жители Коркинского района остались без воды из-за другой коммунальной аварии.