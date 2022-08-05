Суд обязал администрацию Коркино отремонтировать аварийный канализационный коллектор

Изношенный водосток стал причиной разлива стоков

Администрацию Коркино через суд обязали отремонтировать аварийный канализационный коллектор. Проверка установила, что его износ на участке от улицы Островского до Шахтостроительной составляет 100%. Это стало причиной коммунальной аварии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В 2021 году местные жители сообщали о разливе канализационных стоков на пересечении улиц Коммунальной и Советской, а также в реку Чумляк. Тогда было внесено представление по устранению нарушений, сети водоотведения отремонтировали. Позже по этому же адресу вновь произошла коммунальная авария. Ресурсоснабжающая организация еще раз провела аварийно-восстановительные работы. Участок изношенного трубопровода заменили.

«Прокурор обратился в суд с требованиями возложить на администрацию Коркинского городского поселения обязанности провести капитальный ремонт главного канализационного коллектора на участке от ул. Островского, 42а до ул. Шахтостроительная, а также обеспечить надлежащее водоотведение в период проведения капитального ремонта», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Коркинский городской суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения поставлено на контроль.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, как в 2021 году в новогодние праздники жители Коркинского района остались без воды из-за другой коммунальной аварии.