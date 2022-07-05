Суд обязал администрацию Челябинска разрешить уплотнительную застройку

В микрорайоне Парковый-2 появится офис площадью более 200 квадратный метров

В челябинском микрорайоне Парковый-2 появится уплотнительная застройка. Суд обязал обязал городскую администрацию выдать разрешение на строительство пристроя к высотке на объекте площадью 225 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

В августе 2021 года челябинская администрация отказалась выдать разрешение на строительство предпринимателю, который хотел сделать на улице Петра Сумина «отдельно стоящее здание административно-делового назначения площадью 225 кв. м.» на территории с плотной застройкой.

Затем предприниматель обратился в Арбитражный суд, который поддержал бизнесмена и обязал мэрию выдать разрешение на строительство.

Челябинская администрация подала апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения, суд высшей инстанции подтвердил право предпринимателя на строительство.

На основании решения суда разрешение на строительство подписали.