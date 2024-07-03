Субтропическая жара придет в Челябинскую область

В ближайшие дни температура поднимется выше 30 градусов

К уральским регионам приближается антициклон с Европейской территории России, который принесет с собой аномальную жару. По данным синоптиков, 4 и 5 июля в Челябинской области и других регионах воздух раскалится до +30 градусов и более, сообщают в Уральском гидрометеоцентре.

«Антициклон над Европейской территорией России вбирает теплый воздух субтропиков, усиливается и приближается к Уралу. Своей восточной периферией антициклон определит преимущественно сухую теплую погоду. 4 и 5 июля предполагаются наиболее жаркими»,— рассказали синоптики.

В четверг и пятницу в Челябинске ожидается повышение температуры до +32 градусов. В пятницу возможен слабый кратковременный дождь. В выходные синоптики обещают +28 градусов, без дождей. Новая неделя также начнется с высоких температур: по предварительным прогнозам, столбики термометров будут подниматься до 27 градусов.

По прогнозам, жаркая погода с редкими дождями простоит всю первую половину июля.