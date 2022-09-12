Субсидию на оплату ЖКХ получили 137 тысяч жителей Челябинской области

Рассказываем, как оформить жилищную льготу

В первом полугодии 2022 года 137,5 тысячи семей из Челябинской области получили субсидию на оплату счетов ЖКХ. Областной бюджет выделил им 1 млрд 239 млн рублей, сообщает Контрольно-счетная палата региона.

«Субсидия на оплату ЖКУ позволяет компенсировать часть квартплаты. Сначала владелец квартиры платит по своим квитанциям, а потом государство возвращает часть денег»,

— напоминают в КСП.

Получать субсидию имеют право собственники жилья и наниматели муниципальных квартир, члены жилищных кооперативов и наниматели частного жилого фонда.

Субсидию выплачивают тем, чьи расходы на ЖКХ превышают установленный законом порог.

Если квартплата превышает 11%, субсидия положена:

— пенсионерам по старости;

— одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста, дающего право на получение пенсии по старости;

— семьям, имеющим в составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

— одиноким матерям с одним или более несовершеннолетними детьми.

Также субсидия положена тем, чья квартплата выше 22% от общего дохода семьи, а сам доход не превышает величину прожиточного минимума.

Оформить субсидию можно в отделении соцзащиты, МФЦ или через портал «Госуслуги». Понадобятся следующие документы:

— паспорта всех зарегистрированных по данному адресу, на детей до 14 лет — свидетельства о рождении;

— свидетельство о браке (его расторжении), о смерти;

— документ на квартиру (ордер, договор найма, договор купли-продажи и т. п.);

— документы, подтверждающие родственные отношения с собственником помещения, для граждан, не являющихся собственниками жилья;

— домовая книга (для проживающих в частном доме);

— справка о заработной плате за 6 мес. для работающих (отсчет периода начинается за 6 мес. до месяца подачи заявления);

— квитанции об оплате за последний месяц перед обращением;

— лицевой счет, открытый в банке (при первичном обращении).

«Обратите внимание, что с 2022 года компенсация не предоставляется при наличии судебной задолженности»,

— говорят в КСП.

Размер субсидии зависит от дохода семьи и прожиточного минимума в регионе.

По данным КСП Челябинской области, наш регион занимает третье место в УрФО по доле расходов населения на ЖКУ.