Субботники на Южном Урале начнут сразу после таяния снега. Такое поручение губернатор Алексей Текслер дал на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.
«В апреле традиционно проводим весенние субботники. Коллеги, обращаюсь в первую очередь к главам. Считаю, что если уже появилась возможность проводить субботники, то нужно это делать. У нас в этом году снег сходит раньше обычного, соответственно, мусор, который после таяния снега есть на территории, — его, конечно, надо убирать», — поручил губернатор.
Глава региона обратил внимание руководителей муниципальных образований на традиционную проблему — несвоевременный вывоз мусора.
«У нас есть несвоевременный вывоз мусора. Мало кучи собрать, их надо быстро вывезти. Поэтому тоже этот вопрос держите на контроле», — подчеркнул Алексей Текслер.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что в южноуральской столице субботники начнутся на неделю раньше по поручению мэра Алексея Лошкина.