Субботники на Южном Урале должны начаться сразу после таяния снега

Такое поручение дал Алексей Текслер главам муниципалитетов

Субботники на Южном Урале начнут сразу после таяния снега. Такое поручение губернатор Алексей Текслер дал на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

«В апреле традиционно проводим весенние субботники. Коллеги, обращаюсь в первую очередь к главам. Считаю, что если уже появилась возможность проводить субботники, то нужно это делать. У нас в этом году снег сходит раньше обычного, соответственно, мусор, который после таяния снега есть на территории, — его, конечно, надо убирать», — поручил губернатор.

Глава региона обратил внимание руководителей муниципальных образований на традиционную проблему — несвоевременный вывоз мусора.

«У нас есть несвоевременный вывоз мусора. Мало кучи собрать, их надо быстро вывезти. Поэтому тоже этот вопрос держите на контроле», — подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в южноуральской столице субботники начнутся на неделю раньше по поручению мэра Алексея Лошкина.