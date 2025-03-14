15 марта станет самым теплым днем с начала месяца в Челябинской области

Рассказываем о погоде в выходные

В субботу, 15 марта, в Челябинской области сохранится майское тепло: местами воздух прогреется до +12°C. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В воскресенье, 16 марта, температура снизится, осадки сохранятся. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Прохождение атмосферных фронтов обусловит выпадение небольших и умеренных осадков, а также „температурные качели“ — с поступлением теплых воздушных масс температурный фон субботы ожидается значительно выше, чем в воскресенье»,— уточнили синоптики.

В Челябинске в ночь на субботу возможен слабый дождь. Температура воздуха снизится до 0...+2°C. Днем потеплеет до +9...+11°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В воскресенье в столице Южного Урала прогнозируют от +4 до +6°C и небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный, от 4 до 9 метров в секунду.

По области в субботу ночью будет −1...+4°C, днем — от +4 до +12°C. Небольшой, местами умеренный дождь. Утром в отдельных районах туманы и гололед. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

В воскресенье в регионе ночная температура составит −3...+2°C, дневная — от +2 до +7°C. Осадки сохранятся. Порывистого ветра не ожидается.