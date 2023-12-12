Стюардесса из Челябинска стала «Королевой неба»

В тематическом конкурсе красоты Кристина Воейкова участвовала впервые

В Москве назвали имена победительниц Международного конкурса красоты «Топ стюардесс 2023», который прошел в рамках 100-летия создания отечественной авиации. В номинации «Королева неба» победу разделили стюардессы «Уральских авиалиний» — Валентина Заречнова из Екатеринбурга и Кристина Воейкова из Челябинска, сообщается на сайте конкурса.

«Главные короны в гражданской авиации, или линейной, как называют ее специалисты в отрасли, — получили Валентина Заречнова и Кристина Воейкова (обе из „Уральских авиалиний“). Они получили короны и ленты „Королева неба“»,— уточнили организаторы.

Кристине Воейковой 35 лет, и 15 из них она посвятила авиации. Ее отец тоже был бортпроводником, и в детстве Кристина была уверена в том, что никогда не пойдет по его стопам. Но со временем все изменилось.

«О конкурсе я знала еще в 2016 году. Но, как говорят, всему свое время. И участвовать я решила именно сейчас, когда авиации как никогда нужна наша поддержка и внимание. Для меня участие в конкурсе — это новые эмоции и впечатления, интересные знакомства с коллегами, а также возможность поделиться своим опытом и рассказать о работе бортпроводника. И, конечно же, главная цель — это корона. Ведь каждая девочка мечтает быть принцессой!»— поделилась Кристина Воейкова.

Главной стюардессой года стала Анна Титовец из компании Belavia. Она будет носить этот титул в течение года. Всего победительницы были объявлены в девяти номинациях.