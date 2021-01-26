Стволовые клетки помогут медикам из Челябинска лечить артроз

Специалисты ЮУГМА ищут новые способы борьбы с недугом

В декабре 2020 года медики провели первую трансплантацию стволовых клеток в Челябинске, в январе — вторую. Успехи местной медицины во многом связаны с появлением собственного криобанка, который позволяет хранить такой удивительный биоматериал. Криобанк появился на Южном Урале в прошлом году, это специализированное отделение клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета.



«Необходимость проведения трансплантации костного мозга и периферических стволовых клеток в своем регионе была очевидна еще в 1990-е годы. Чистые помещения для трансплантации подготовили в детской и взрослой областных больницах. Однако камнем преткновения стало отсутствие криобанка, ведь заготовленные стволовые клетки должны храниться при температуре жидкого азота, то есть при −196 градусах Цельсия», — рассказывают в пресс-службе ЮУГМА.



Собственный криобанк начал работу летом прошлого года. Сегодня здесь проводят все три возможные вида забора стволовых клеток: из крови самого пациента, из крови донора, а также из плаценты и пуповины новорожденного.



ЮУГМУ также ведет активную научную деятельность: медики изучают возможность регенеративной медицины при артрозах и ректовагинальных свищах после лучевой терапии у женщин.