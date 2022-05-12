Студотряды из Челябинской области будут сотрудничать с молодежью Донбасса

Вместе они займутся восстановлением объектов инфраструктуры и мемориальных комплексов

Руководитель Челябинского областного студенческого отряда Юрий Болдырев в составе делегации Федерального агентства по делам молодежи принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве с Центральным штабом Республиканских молодежных студенческих трудовых отрядов ДНР. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Прежде всего стороны собираются организовать молодежный лагерь по восстановлению объектов культуры. Его участники займутся восстановлением объектов инфраструктуры и мемориальных комплексов, а также реконструкцией музея «Прометей» и памятника героической истории Донбасса «Саур-Могила».

«Сегодня важно поддерживать жителей Донбасса и выстраивать тесные связи с участниками студенческих отрядов, с которыми мы дружим очень давно. Необходимо еще больше включать молодежь ЛНР и ДНР в деятельность движения на территории Российской Федерации и увеличивать привлечение их на трудовые объекты, реализуемые РСО»,

— заявил Юрий Болдырев.

Кроме того, предполагается, что студенческие отряды медиков будут работать на базе фельдшерско-акушерских пунктов и больниц ДНР и ЛНР.