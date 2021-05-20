Студотряды Челябинской области проведут лето в пятизвездочном отеле в Крыму

Правда, студенты будут не отдыхать, а работать

Бойцы студенческих отрядов Челябинской области проведут лето в пятизвездочном отеле в Крыму. Сервисные отряды «Цезарь» (ЧелГУ) и Avalon (ЮУрГУ) прошли отбор и примут участие во Всероссийском студенческом сводном сервисном отряде «Мрия» — 2021, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

На море студенты будут работать в санаторно-курортном комплексе Mriya Resort & Spa.

«Mriya Resort & Spa располагается на побережье Черного моря в Республике Крым. Представители Российских студенческих отрядов будут работать на объекте второй год. Южноуральцы вошли в число 19 отрядов-счастливчиков со всей страны — каждый из них доказал свое право на участие во Всероссийском проекте своими достижениями», — отметили в пресс-службе регионального Минобразования.

С 1 июля по 15 сентября студенты будут работать на кухне, официантами, барменами, горничными и так далее. Сервисный отряд «Цезарь» будет работать в комплексе не в первый раз, а бойцы отряда Avalon отправятся туда впервые.