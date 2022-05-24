«Участниками торжественного мероприятия станут студенты высших и средних профессиональных учебных заведений региона. Командиры студенческих отрядов сдадут рапорты о готовности к трудовому сезону и получат путевки из рук руководителя Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрия Болдырева», — говорят организаторы.
Праздник в честь начала трудового лета для них пройдет за памятником Курчатову в 16:30.
Ранее студотряды из Челябинской области будут сотрудничать с молодежью Донбасса. Вместе они займутся восстановлением объектов инфраструктуры и мемориальных комплексов.