Студотряды 31 мая торжественно откроют летний трудовой сезон в Челябинске

Традиционный для молодежного движения праздник пройдет у памятника Курчатову

В Челябинске торжественное открытие III трудового семестра студенческих отрядов региона пройдет 31 мая. В этом году молодежь будет работать в качестве вожатых, проводников, строителей, сотрудников сферы услуг и гостеприимства, спасателей на воде и младшего медицинского персонала. Об этом во вторник, 24 мая, рассказали в активе Челябинского областного студенческого отряда имени Петра Сумина.

«Участниками торжественного мероприятия станут студенты высших и средних профессиональных учебных заведений региона. Командиры студенческих отрядов сдадут рапорты о готовности к трудовому сезону и получат путевки из рук руководителя Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрия Болдырева»,

— говорят организаторы.