Студенты ЮУрГУ в новом семестре будут учиться очно

Приказ подписал ректор Александр Шестаков

Студенты Южно-Уральского государственного университета в новом семестре будут учиться очно. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе вуза.

«С 31 января обучение начнется преимущественно очно в соответствии с расписанием. Занятия по физической культуре будут проходить малыми группами, преимущественно на улице, если позволит погода. Исключения сделаны для поточных лекций с численностью трех и более групп в потоке: их будут проводить в дистанте»,— рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.

В вузе отметили, что на очных занятиях и преподаватели, и студенты должны носить маски, а студенты с признаками заболевания на лекции допускаться не будут.