Студенты ЮУрГУ смогут проходить стажировку в крупнейших университетах страны

Ректор Александр Вагнер рассказал о трендах приемной кампании и обучении в вузе

Новые кафедры, допквалификации и престижные стажировки — все это ждет бывших школьников, которые станут студентами ЮУрГУ. О трендах приемной кампании 2025 года и сильных сторонах вуза во время пресс-конференции рассказал ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер.

Одна из сильный сторон ЮУрГУ — сотрудничество с ведущими предприятиями России.

Среди индустриальных партнеров вуза ЧКПЗ, группа «КОНАР», автомобильный завод «Урал», «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ПАО «Россети», «ГРЦ им. Макеева» и другие ведущие предприятия Челябинской области.

Одним из главных нововведений 2025 года стало открытие на базе ЮУрГУ центров образовательных программ топ-уровня в сфере искусственного интеллекта «ВиртУМ» и в сфере информационных технологий «Цифровой Урал». Индустриальные партнеры университета будут активно вовлечены в реализацию проекта, цель которого — с использованием передовых знаний и прикладных кейсов подготовить специалистов мирового уровня.

«Наш вуз готовит выпускников, которые будут востребованы на рынке труда и смогут эффективно решать производственные задачи. Поэтому каждый студент ЮУрГУ получает не только основное образование, но и дополнительные квалификации», — заявил Александр Вагнер.

Одна только «Цифровая кафедра» ЮУрГУ предлагает сегодня более 50 программ дополнительной квалификации в сфере информационных технологий.

Также в этом году ЮУрГУ запускает программу стажировок для талантливых студентов второго и третьего курса. Сто человек каждый год смогут стажироваться в университетах Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Владивостока и Сочи.

«Такая стажировка будет направлена на освоение профессиональных дисциплин, компетенций и навыков. Это позволит существенно повысить качество образования в нашем университете», — подчеркнул Александр Вагнер.

Кроме того, студенты вуза по-прежнему смогут проходить военную подготовку в единственном на Южном Урале Военном учебном центре, где готовят офицеров, сержантов, солдат запаса и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Приемная кампания в вузы Челябинской области стартовала 20 июля. Вузы региона предлагают абитуриентам более 9 тысяч бюджетных мест.

Также в регионе идет комплектация первых и десятых классов. В Челябинской области всего 30% школьников планируют поступать в десятый класс.