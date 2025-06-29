Студенты ЮУрГУ из разных стран прокатились по челябинской детской железной дороге

Руководство вуза и магистрали возобновили старую традицию

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30 выпускников разных факультетов ЮУрГУ из Индии, Индонезии, Китая, Египта, Сирии и других стран прокатились по детской железной дороге. Таким образом руководство вуза и малой магистрали возобновили старую добрую традицию, рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

«В 80-х годах прошлого века детскую дорогу часто посещали гости из союзных государств. В этом году руководство ЮУрГУ предложило возобновить эту практику, и малая магистраль с удовольствием откликнулась»,— рассказали в компании.

Поездка на «Поезде дружбы» подарила молодым специалистам из разных стран незабываемые эмоции.