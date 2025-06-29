30 выпускников разных факультетов ЮУрГУ из Индии, Индонезии, Китая, Египта, Сирии и других стран прокатились по детской железной дороге. Таким образом руководство вуза и малой магистрали возобновили старую добрую традицию, рассказали в пресс-службе ЮУЖД.
«В 80-х годах прошлого века детскую дорогу часто посещали гости из союзных государств. В этом году руководство ЮУрГУ предложило возобновить эту практику, и малая магистраль с удовольствием откликнулась»,— рассказали в компании.
Поездка на «Поезде дружбы» подарила молодым специалистам из разных стран незабываемые эмоции.