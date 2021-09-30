Студенты-волонтеры расскажут школьникам о предстоящей переписи населения

Напомним, она стартует уже 15 октября

В правительстве РФ заявили, что уже на этой неделе в стране начнется широкая информационная кампания по предстоящей переписи населения. Напомним, она стартует уже 15 октября.

О важности Всероссийской переписи населения расскажут не только взрослым. Студенты-волонтеры проведут классные часы в школах и расскажут учащимся о предстоящем мероприятии.

На этот раз во время переписи населения будут активно применять цифровые технологии. Например, граждане смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Электронная форма переписного листа уже протестирована и полностью готова к работе.

«В сентябре мы провели два сеанса нагрузочного тестирования. В целом система выдерживает 150—200 запросов на заполнение анкеты в секунду. Мы рассчитываем повысить мощность и, если будет первый вал обращений, — постараемся его выдержать», — заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

До 30 сентября по России планируют набрать более 25 тысяч волонтеров. Каждый из них пройдет обучение. Волонтеры начнут работать с 15 октября по 4 часа в день. Они не будут переписывать жителей. Волонтеры должны сопровождать и консультировать граждан на выездных, и, прежде всего, на стационарных переписных участках в МФЦ, информировать их о переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».