Студенты в Челябинской области отмечают Татьянин день

Это праздник оптимизма и надежд, отметил губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 25 января, отмечается День российского студенчества. Но большинство знает этот праздник как Татьянин день. Он любим не только Татьянами, у которых в этот день именины, но и студентами, для которых праздник — символ молодости, оптимизма, новых открытий и надежд.

«Университетские годы продуктивны и интересны: они наполнены открытиями, знаниями, крепкой дружбой и самыми смелыми идеями. В это время вы прочно закладываете фундамент будущих личных и профессиональных успехов»,— обратился к студентам губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он добавил, что молодежь объединяет стремление сделать жизнь лучше, а значит, внести реальный вклад в развитие малой родины. А правительство региона делает все, чтобы поддержать ее стремления: в Челябинской области расширяют пространство для самореализации молодежи, создают современную образовательную и инфраструктурную среду. Один из таких примеров — межуниверситетский кампус.

«Челябинская область — регион абсолютных возможностей, и вместе мы достигнем по-настоящему значимых результатов»,— добавил Алексей Текслер.

Интересно, что именно в этот день в 1755 году был основан один из первых российских вузов — Московский государственный университет имени Ломоносова. Приказ подписала императрица Екатерина Петровна по просьбе мецената Ивана Шувалова. Открытие вуза он хотел сделать символическом подарком своей матери Татьяне Родионовне на именины.

В то же время уже в XVIII веке верующим была широко известна великомученица Татьяна, которая, согласно историческим фактам, мужественно переносила все пытки за свою веру. В память о ней в одном из корпусов МГУ построили церковь, которая стала центром университетской религиозной жизни. Перед экзаменами студенты отправлялись туда, чтобы попросить сил у святой. Впоследствии день студенчества и день памяти Татьяны соединили в один праздник, а святую признали заступницей учащихся.