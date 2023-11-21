Студенты педуниверситета в Челябинске изготовили десятки окопных свечей для фронта

Каждую свечу сопровождает теплое послание, поэтому, уверены волонтеры, они будут греть не только тело, но и душу

В Южно-Уральском педуниверситете во вторник, 21 ноября, состоялся мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Его для студентов всех подразделений вуза провели волонтеры Челябинской епархии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Этот мастер-класс в университете очень ждали: несколько месяцев студенты и сотрудники собирали жестяные банки и пустые картонные коробки, а профком студентов и аспирантов приобрел парафин.

Мастер-класс. Перед участниками — представителями всех факультетов вуза, высшей школы физической культуры и спорта, колледжа и профессионально-педагогического института — ножницы, карандаши, картон и жестяные банки. Как превратить их в полезный продукт, рассказывает волонтер епархии Эдуард Умовский.

«Технология изготовления окопных свечей несложная: измерить диаметр банки, сделать из гофрокартона фитиль — высотой обязательно на 1 см выше банки. Складывать картон лучше всего „снежинкой“ — прямоугольник посередине и две „галочки“. Мы вычислили, что тогда получается оптимальный вариант по времени горения и отдаче тепла. Если картона в банке много, свеча не прогорает до конца и часа через три начинает затухать. А если все сделать правильно, то ее хватит минимум на 6 часов»,— рассказал волонтер.

Окопные свечи пригодятся солдатам, чтобы приготовить еду, вскипятить воду, просушить одежду, согреться. Причем греть эти свечи будут не только тело, уверен Эдуард Умовский. Всем участникам мастер-класса он предложил оформить жестяные банки, и студенты постарались: написали на наклейках все самые добрые пожелания, которые только смогли придумать.

«Этот дизайн не просто так, точно знаю, как он важен для солдат. Такая свеча будет теплой во всех отношениях, будет давать тепло как физическое, так и духовное, греть сердце»,— говорит он.

Участники немного волнуются, но старательно выполняют указания.

«Сердце трепещет, когда такие события происходят. Я патриот своей страны, и я пришла сюда, потому что чувствую, что надо поддержать наших солдат. На своей свече я написала от всей души, что Челябинск очень ждет их возвращения домой»,— говорит второкурсница филфака Антонина Подорова.

У первокурсницы Анастасии Тарабриной дядя уже третий месяц находится в зоне спецоперации, поэтому она сегодня здесь.

«Так мы даем знать солдатам, что у них есть поддержка, опора, они не одни, есть в тылу люди, которые о них помнят. Пусть это всего лишь маленькая свеча, но, уверена, она поможет большому делу»,— говорит Настя.