Студенты-медики в Челябинской области станут получать дополнительную ежемесячную выплату

Меры поддержки коснутся тех, кто в будущем будет работать фельдшером в сельских районах региона

Со следующего года в образовательных учреждениях Челябинской области появится 380 целевых мест для обучения фельдшеров, которые затем поедут в сельские поселения и в отдаленные территории. Студенты-медики, обучающиеся по целевому набору, будут получать дополнительную ежемесячную выплату в тысячу рублей, сообщается на сайте Законодательного собрания Челябинской области.

Мера поддержки коснется студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. В соответствии с законопроектом, внесенным по инициативе губернатора Челябинской области, на 2024 запланирована организация 380 таких учебных мест. Депутаты комитета по социальной политике поддержали эту инициативу.

«Вопрос кадрового обеспечения среднего звена действительно актуальный и животрепещущий. В рамках рабочей группы при Законодательном Собрании мы регулярно обсуждаем шаги по улучшению ситуации. Уверен, что такой масштабный целевой набор станет традицией, и недостаток медицинских специалистов среднего звена в регионе будет восполнен», — сообщил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

Отметим, что ежемесячная денежная выплата в размере 1 000 рублей будет предоставляться каждому гражданину, обучающемуся в рамках договора о целевом обучении по программам среднего профессионального образования в сфере здравоохранения в течении учебного года начиная с 1 сентября по 30 июня.