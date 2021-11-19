Студенты-медики из Златоуста выиграли Всероссийский конкурс «Большая перемена»

Девушки получат деньги на реализацию двух проектов для детей и пожилых горожан

Студентки медицинского техникума в Златоусте стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». Алена Плотникова и Карина Валеева получат более миллиона рублей на реализацию своих проектов помощи старикам и детям, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Проект Алены Плотниковой направлен на формирование привычки к здоровому образу жизни у юных жителей Златоуста. Девушка получила на поддержку проекта 200 тысяч рублей. Карина Валеева получит от организаторов конкурса один миллион рублей. Ее проект направлен на организацию досуга для пожилых людей.

Напомним, Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи.

Конкурс помогает участникам проявить себя, раскрыть свои сильные стороны и правильно их применять.