Студенты магнитогорского университета создадут чат-бота для профилактики мошенничества

В городе металлургов стартовал совместный проект полиции и «Проектной школы» университета имени Г. И. Носова

Студенты «Проектной школы» МГТУ совместно с полицией Магнитогорска создадут чат-бота, который сможет информировать граждан о мошеннических схемах и способах защиты от них. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Магнитогорску.



По мнению студентов и преподавателей «Проектной школы» чат-бот поможет пользователям не стать жертвой мошенников и станет частью полноценного информационного ресурса, над которым работают в УМВД по городу Магнитогорску.

«Сегодня нами уже придумано название нашему ресурсу, мы обсудили графическую составляющую подачи материала, но самая главная для нас цель — это при помощи IT-решений сделать информацию более доступной для пользователей», — рассказала капитан внутренней службы УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Также на новом ресурсе планируют собрать информацию в виде видеосюжетов, текстовой информации и инфографики.