Студенты из Челябинской области отправятся строить новую АЭС в Египте

Международный студотряд возглавит Владимир Ефремов

«Эмоции, честно говоря, смешанные. Когда поступал в свой вуз, я не мог представить, что когда-то буду командиром международного проекта. Осознание, конечно, есть. Понимаю, сколько нужно проделать работы для того, чтобы успешно выехать на проект и не менее успешно его провести»,

— рассказывает Владимир Ефремов.