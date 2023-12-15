Студенты Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ отправятся на строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египт. Студент пятого курса Владимир Ефремов будет возглавлять международный студотряд, в который также вошли две жительницы Снежинска — Алена Орлова и Алена Альферова, сообщает пресс-служба СФТИ НИЯУ МИФИ.
Владимир Ефремов показал хорошие результаты на стройках «Мирного атома» в Озерске, Северске, Троицке (МО). Он дважды возглавлял студенческий строительный проект «Мирный атом — Прорыв». Награжден знаком отличия «За вклад в развитие студенческих отрядов атомной отрасли». В Снежинск Владимир приехал учиться из Екатеринбурга.
«Эмоции, честно говоря, смешанные. Когда поступал в свой вуз, я не мог представить, что когда-то буду командиром международного проекта. Осознание, конечно, есть. Понимаю, сколько нужно проделать работы для того, чтобы успешно выехать на проект и не менее успешно его провести», — рассказывает Владимир Ефремов.
Добавим, что в 2023 году Россия создала по миру 56 центров открытого образования, все они выполняют миссию просвещения — знакомят жителей других стран с культурой и языком нашего государства. Половина центров расположена в Африке, там уже работают четыре преподавателя из Челябинска.
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