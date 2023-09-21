Студенты из Челябинска примут участие в олимпиаде по хирургии

Профессиональный конкурс пройдет в Тюмени

Южноуральские студенты примут участие в III Всероссийской олимпиаде «Оперативная хирургия органов малого таза», которая пройдет на базе Тюменского медицинского университета 13—14 октября, сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Командам медицинских вузов предстоит продемонстрировать знание теории, решить ситуационные задачи по гинекологии, урологии, колопроктологии и детской хирургии. На практическом этапе олимпиады будет задействовано новое оборудование, в частности современные лапароскопические стойки.

По словам организаторов, хирургические методы лечения по-прежнему актуальны и в отдельных случаях лидируют в вопросе восстановления функций организма.

Между тем школьники из Сатки придумали полезные для зрения компьютерные игры.