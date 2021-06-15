Студенты из Челябинска поедут строить атомную электростанцию в Бангладеш

Два южноуральца прошли отбор в международный проект «Росатома»

Студенты ЮУрГУ Анна Ермакова и Евгений Рыжков проведут это лето в Народной Республике Бангладеш на строительстве атомной электростанции «Рупур». Чтобы попасть на новый объект «Росатома», южноуральцы прошли отбор среди студотрядовцев всей России.

«Чтобы попасть на международный проект, студентам необходимо добросовестно учиться по профессии, востребованной в атомной отрасли, и иметь опыт работы в составе студенческого отряда. Также важно поставить все необходимые прививки и пройти собеседование», — рассказали в Минобре Челябинской области.

Анна учится на пятом курсе по направлению «Строительство уникальных зданий и сооружений». В составе студотрядов девушка уже работала в отелях Крыма и на студенческой стройке в Озерске. Евгений окончил третий курс вуза по профилю «Водоснабжение и водоотведение». В составе отряда «Танкоград» он работал на Всероссийской стройке в Ленинградской области, а зимой 2021-го уже отработал сезон на объекте в Калининграде в должности мастера.

Трудовой сезон продлится у ребят примерно 2 месяца — с 1 июля по 27 августа. Студенты будут работать с проектной и рабочей документацией, а также займутся ПСР-инжинирингом и приемкой строительно-монтажных работ.