Студенты из Челябинска и Магнитогорска претендуют на звание лучших в стране

В Тюмени стартовал окружной полуфинал Всероссийского конкурса «Флагманы образования»

Шестнадцать учащихся из Челябинской области прошли в окружной полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В эти дни он проходит в Тюмени, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.На конкурс «Флагманы образования. Студенты» было подано 27 тысяч заявок из 84 регионов России. В феврале участники проходили дистанционное тестирование. Теперь они должны проявить себя очно.

Студентам предстоит «Кейс-турнир», «Деловая игра» и «Проектный спринт: школа будущего», а также культурно-просветительская программа (мастер-классы, открытые лекции и знакомство с ведущими образовательными организациями региона).

По итогам конкурса будет сформировано сообщество победителей, финалистов и полуфиналистов, которые получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут отправиться в туристические поездки по России в рамках программы «Больше чем путешествие». А призеры пройдут стажировку во всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан».