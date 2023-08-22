Студенты из 36 стран приехали в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта

Мероприятие продлится до 31 августа

В Екатеринбурге проходит первый Международный фестиваль университетского спорта, который продлится до 31 августа. Участие в мероприятии принимают более 2,3 тысячи человек из 36 стран мира. Как сообщил на пресс-конференции полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, специально к фестивалю была создана современная инфраструктура, позволяющая провести соревнования на высоком уровне, передает пресс-служба полпреда президента в УрФО.

«Фестивалю предшествовала огромная работа правительства Свердловской области, федеральных органов исполнительной власти, Министерства спорта РФ. Фестиваль совпал с 300-летием Екатеринбурга — города, который занимает особое место на карте России. Это становой хребет, промышленный центр России, который развивается, двигается вперед. И, что принципиально важно, здесь мощное университетское движение. Город молод, здесь много студентов, практически все они занимаются спортом. Благодаря этому возникает мощная синергия университетского движения и всех, кто приехал сегодня с разных континентов»,— сказал Владимир Якушев.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что наследие таких фестивалей огромного масштаба для региона и страны сложно переоценить. По его словам, оно поможет в достижении поставленной президентом цели — вовлечь в спорт не менее 70% россиян к 2030 году.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на пресс-конференции рассказал, что на 2022–2024 годы на развитие студенческого спорта из федерального бюджета выделен почти 1 миллиард рублей. На сегодняшний день по поручению президента России Владимира Путина на базе двух федеральных университетов открыты центры развития студенческого спорта, причем один из них — в Уральском федеральном университете.

«На две недели Екатеринбург станет мировым центром студенческого спорта. Все это дает нам уверенность в том, что российский студенческий спорт является драйвером на международной арене»,— заключил Олег Матыцин.

В рамках церемонии открытия фестиваля прошел традиционный парад флагов с названием вузов. К участникам с приветственным словом обратился президент Владимир Путин, приветствие огласил его помощник Игорь Левитин.

Напомним, в рамках фестиваля пройдут поединки по 14 видам спорта — боксу, волейболу, дзюдо, плаванию, настольному теннису и многим другим. Всего будет разыграно 197 комплектов медалей.