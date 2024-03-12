Маршрут «Жить и работать в России» посетит молодежь из Аргентины, Армении, Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Индонезии, Казахстана, Китая, Латвии, Ливии, Мексики, Молдовы, Сербии, Турции, Узбекистана, Эфиопии, Египта и других стран.
«Мы разрабатывали программу для наших иностранных гостей, исходя из особенностей Челябинской области. Нам важно показать богатое культурное наследие, прекрасную природу и прогрессивную экономику. За эти дни гости посетят дискуссионные, научно-образовательные, культурные и спортивные мероприятия, во время которых смогут пообщаться с молодежью Южного Урала», — отметил начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Алексей Хрущев.В первый день для иностранцев проведут экскурсии по центру Челябинска. Молодые люди посетят Государственный исторический музей Южного Урала, а завершится прогулка концертом «С любовью к Южному Уралу» в Челябинской государственной филармонии.
«Россия мне очень нравится. Все народы так сильно отличаются друг от друга. О Челябинской области я знала только то, что здесь производят мрамор. Об этом мне рассказала подруга. Я хочу узнать больше о Южном Урале и посетить все красивые места региона», — рассказала участница из Туркестана Сабира Тайбекова.
Добавим, что ранее на Всемирном фестивале молодежи родилась новая семья челябинцев. Под девизом «Семья во имя детей и мира» красивую церемонию бракосочетания провели молодые педагоги Виктория Иванова и Савелий Тарасов.