Студенты из 32 стран приехали в Челябинск по маршруту «Жить и работать в России»

Делегацию представили 53 участника Всемирного фестиваля молодежи

В Челябинск приехали иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи. 53 студента из 32 стран посетят вузы, промышленные, технологические предприятия и познакомятся с историческими достопримечательностями Южного Урала, сообщает пресс-служба главного управления молодежной политики региона.

Маршрут «Жить и работать в России» посетит молодежь из Аргентины, Армении, Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Индонезии, Казахстана, Китая, Латвии, Ливии, Мексики, Молдовы, Сербии, Турции, Узбекистана, Эфиопии, Египта и других стран.

«Мы разрабатывали программу для наших иностранных гостей, исходя из особенностей Челябинской области. Нам важно показать богатое культурное наследие, прекрасную природу и прогрессивную экономику. За эти дни гости посетят дискуссионные, научно-образовательные, культурные и спортивные мероприятия, во время которых смогут пообщаться с молодежью Южного Урала», — отметил начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Алексей Хрущев.

В первый день для иностранцев проведут экскурсии по центру Челябинска. Молодые люди посетят Государственный исторический музей Южного Урала, а завершится прогулка концертом «С любовью к Южному Уралу» в Челябинской государственной филармонии.

«Россия мне очень нравится. Все народы так сильно отличаются друг от друга. О Челябинской области я знала только то, что здесь производят мрамор. Об этом мне рассказала подруга. Я хочу узнать больше о Южном Урале и посетить все красивые места региона», — рассказала участница из Туркестана Сабира Тайбекова.

Добавим, что ранее на Всемирном фестивале молодежи родилась новая семья челябинцев. Под девизом «Семья во имя детей и мира» красивую церемонию бракосочетания провели молодые педагоги Виктория Иванова и Савелий Тарасов.