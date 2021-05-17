Студенты и преподаватели ЮУрГУ бесплатно сдадут экспресс-тесты на ВИЧ

Акция приурочена ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа

Студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета смогут узнать свой ВИЧ-статус прямо на территории вуза. Акция по бесплатному экспресс-тестированию приурочена ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

«День памяти, отмечаемый во всем мире ежегодно в третье воскресенье мая, призван обратить внимание общественности на проблему ВИЧ/СПИДа, повысить осведомленность граждан в данном вопросе, почтить память жертв и поддержать ВИЧ-инфицированных», — отметили в пресс-службе вуза.

Пройти тестирование преподаватели и студенты ЮУрГУ смогут 18 мая с 10:00 до 12:00 возле западного крыла главного учебного корпуса.

Напомним, что в Челябинская область занимает шестое место среди регионов России по пораженности ВИЧ. Чаще всего инфекция передается половым путем среди мужчин и женщин, ведущих обычный образ жизни, имеющих работу и не принимающих наркотические средства.

Например, челябинка Юлия Яковлева узнала о диагнозе после отношений со своим коллегой. Пара не подозревала, что у мужчины было заболевание. Отметим, что Юлия является единственной жительницей региона, открыто заявляющей о своем положительном ВИЧ-статусе.