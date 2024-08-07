Студенты и педагоги из Челябинской области примут участие в проекте «Флагманы образования»

Южно-Уральский педагогический университет вошел в топ‑10 по количеству заявок

Организаторы проекта «Флагманы образования» подвели итоги заявочной кампании. Всего участие в нем примут 88 тысяч педагогов, студентов и управленцев из 89 российских регионов, в том числе 2351 — из Челябинской области, сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Проект «Флагманы образования» — это возможность для педагогов, студентов и управленцев проверить свои знания и повысить их уровень. В рамках проекта работает несколько сервисов, направленных на профессиональное развитие и поддержку перспективных команд.

«Финалисты и победители прошлых сезонов проекта вошли в кадровый резерв всех уровней системы образования и получают новые назначения как доказавшие свою экспертность профессионалы»,— рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В этом году наибольшее количество заявок по стране поступило от педагогов — 57%. От студентов поступило 28% от всех заявок, от управленцев — 15%. Аналогично от Челябинской области: 45% заявок поступило от педагогов, 39% — от студентов и 16% — от управленцев.

Наибольшее количество заявок поступило от студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета — 407. Таким образом, вуз вошел в топ‑10 университетов по количеству поданных заявок.

До 11 августа продлится первый этап конкурса — профессиональный. Он проходит дистанционно. По его итогам жюри сформирует рейтинги полуфиналистов среди педагогов и управленцев. Студенты сразу выйдут в финал, который состоится в октябре. Управленцам и педагогам придется побороться за выход в финал во время региональных полуфиналов. Из лучших участников сформируют команды, которые представят свой регион в финале в ноябре.