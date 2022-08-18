Студенты Донецкой Народной Республики посетили Златоуст

Участники экскурсии приехали в Челябинскую область после участия в форуме «Утро»

Студенты из ДНР и специалисты культурно-досугового центра «Юность» Волновахи посетили туристические объекты Челябинской области. На Южном Урале в заключительный день их пребывания на Южном Урале для них организовали выезд в Златоуст. У ребят была экскурсия в природный парк «Бажовские места», оружейную слободу «АиРовка», а также восхождение на Александровскую сопку. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в пресс-службе местной мэрии.

«Мы постарались показать регион с разных сторон. Это и культурные объекты: новые модельные библиотеки, музеи и природные красоты Златоуста и, конечно, метеорит. Надеемся, что ребята почерпнули много нового, интересного, что можно будет воплотить в жизнь у себя на родине. Будем продолжать сотрудничество с нашими подшефными территориями», — подчеркнула начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

Участники экскурсии перед тем, как посетить Челябинскую область, приняли участие в форуме «Утро». Один из них — Виктория Ореховская — говорит, что на таких форумах есть возможность открыть для себя что-то новое, получить знания, бесценный опыт.

«Учишься работать в команде, и, конечно, у тебя появляются новые знакомства по всей России. Мне дает надежду, что в моих родных краях в будущем также будут проходить подобные мероприятия. Начиная с краеведческого музея, восхождения на Александровскую сопку и заканчивая озером Тургояк — все было нереально круто. Я получила много впечатлений, что даже уезжать не хочется. Мы благодарны за такой радушный прием!» — отметила Виктория Ореховская.

Напомним, в этом году форум молодежи «Утро» проходил в Югре, но в 2023 году его примет Челябинская область. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер был с рабочим визитом на мероприятии, где осмотрел образовательные и арт-площадки, посетил презентацию итоговых продуктов форума и оценил проекты молодежи на стратегической сессии.