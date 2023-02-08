Студенты «десантировались» с программой для детей из отдаленных районов Челябинской области

Увлекательные уроки и рассказы об учебе в вузе стали частью акции «Уральский десант»

Студенческий отряд «Снегирь» в рамках областной гражданско-патриотической акции «Уральский десант» посетил Нязепетровский район, который является самой северной территорией нашего региона. Как сообщили в администрации муниципалитета, ребята готовились к поездке почти два месяца. За это время они подготовили увлекательные уроки для школьников, мастер-классы для младшеклассников и танцевальные номера.

Ученики среднего школьного звена с помощью волонтеров из отряда «Снегирь» узнали некоторые новые для них факты из истории, а также познакомились с языком жестов. Старшеклассникам рассказали об учебе в вузах, а в целом занятия были построены таким образом, чтобы дети принимали в них активное участие.

«От Нязепетровского района у нас исключительно хорошие впечатления. Нравится получать обратную связь от детишек, когда у них глаза горят. Для этого мы и готовимся, приезжаем туда», — заявил командир отряда «Снегирь» Дмитрий Колесников.

«Десант» поочередно высаживался в Нязепетровске, Кедровом, в селах Арасланово и Ункурды. Ребята не только провели свои мероприятия, но поучаствовали в военно-патриотической спортивной игре. Впервые студотряд побывал в районе еще в 2019 году, причем в «Снегирях» числятся и те, кто приезжает в Нязепетровск еще с тех пор, даже после окончания учебы в вузе.

Акция «Уральский десант» является частью всероссийского мероприятия «Снежный десант РСО». В нашем регионе в этом году в отдаленные территории Челябинской области отправились 110 волонтеров. Они не только выступают с образовательными и творческими программами, но и могут помочь жителям с домашними делами.