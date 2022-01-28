28 января объявлена регистрация на всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход». Участвовать могут студенты всех курсов высших и средних учебных заведений, а также школьники 11 классов. Главный приз — премия в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Конкурс состоит из трех крупных трека. «Определяю» — это для тех, у кого много идей по изменению среды в вузах, «Создаю» — для тех, кто хочет влиять на то, что происходит в проекте «Твой Ход» и готов к его сопроектировке вместе с организаторами, и «Делаю» — для тех, кто уже создал и реализует проекты в своих вузах. Но участвовать в проекте можно и без конкурсной программы, посещая образовательные треки, стажировки, мастер-классы, деловые игры и форсайт-треки.
«Состав конкурсантов очень сильный, я думаю, что в этом году он будет еще сильнее. У нас в прошлом году больше полумиллиона студентов зарегистрировались, а победителями стали 200 человек. Уверен, что этот сезон станет еще масштабнее», — отметил генеральный АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
«Твой Ход» помогает студентам найти интересные профессии и развить их навыки. Главным призом станет премия в размере 1 млн рублей на образование, улучшение жилищных условий или собственный стартап. Также более 300 участников получат путевки «Больше, чем путешествие» и 30 человек отправятся на оплачиваемые стажировки в крупных компаниях страны.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте, создать личный кабинет и вступить в группу Вконтакте.
Напомним, что в прошлом году среди 200 победителей конкурса оказались два студента из Челябинска. Третьекурсник ЮУрГУ Никита Платонов и студент ЮУГМУ Никита Литвяков.
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