Студенты Челябинской области посоревнуются за 1 млн рублей

Стартовала регистрация на всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»

«Состав конкурсантов очень сильный, я думаю, что в этом году он будет еще сильнее. У нас в прошлом году больше полумиллиона студентов зарегистрировались, а победителями стали 200 человек. Уверен, что этот сезон станет еще масштабнее»,

— отметил генеральный АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.