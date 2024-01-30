Студенты Челябинской области помогут пенсионерам и нуждающимся

Благотворительная акция пройдет в семи районах

Накануне, 29 января, в Челябинске стартовала благотворительная акция «Уральский десант», в рамках которой студотрядовцы отправятся в семь муниципальных районов, чтобы помочь тем, кто нуждается в адресной помощи, а также провести развлекательные мероприятия. Всего ребята разделятся на шесть отрядов и посетят ряд районов Челябинской области и Абзелиловский район Башкирии, сообщили в пресс-службе Челябинского областного студенческого отряда.

Благотворительная акция продлится до 5 февраля. За это время ребята окажут адресную помощь пенсионерам и семьям, очистят памятники и мемориалы от снега, помогут в организации спортивных соревнований, покажут концерты и документальный фильм «Возрождение. Хроники студотрядов». А еще для южноуральцев проведут викторину о Челябинской области. Мероприятия пройдут в Чесменском, Нязепетровском, Кунашакском, Ашинском, Красноармейском районах и в Чебаркуле. В Абзелиловский район студотрядовцы приедут в конце февраля.

Областная добровольческая гражданско-патриотическая акция «Уральский десант» проходит уже в пятый раз: впервые акция была организована на территории Челябинской области в 2019 году.