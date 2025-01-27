Студенты Челябинской области могут принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой ход»

Например, лидеры трека «Делаю» получат премию — 1 000 000 рублей

Всероссийский студенческий проект «Твой ход», входящий в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», объявил о старте юбилейного пятого сезона в День российского студенчества. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Студенты Челябинской области могут принять участие в традиционных и новых конкурсных треках, включая командные, а также в обновленных спецпроектах.

«„Твой ход“ — один из главных студенческих проектов России, и с каждым годом его масштаб растет. Мы запускаем пять конкурсных треков, в том числе два новых командных трека. В спецпроекте „Твой ход х Дебаттл“ теперь могут принимать участие преподаватели, сотрудники и проректоры вузов и колледжей, а в спецпроекте „Твой ход х Импровизация“ можно будет выбрать одно из трех направлений. Давайте вместе сделаем новый сезон ярким и запоминающимся!» — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Пятый сезон проекта «Твой ход» включает пять конкурсных треков, в том числе два новых — «Объединяю» и «Вдохновляю»:

Трек «Делаю» направлен на выявление лидерской позиции среди студентов. Победители получат премию — 1 000 000 рублей.

Трек «Открываю» позволит первокурсникам заявить о себе и познакомиться с возможностями студенческого сообщества.

Командный трек «Объединяю» предназначен для студентов образовательных организаций высшего образования.

Трек «Вдохновляю» создан для региональных команд проекта «Твой ход».

Трек «Определяю» продолжит исследование мнения студенческого сообщества по актуальным вопросам системы высшего образования.

«„Твой ход“ — это сообщество, объединяющее студентов со всей страны. Пятый сезон стал особенным и значимым: мы запустили пять конкурсных треков и спецпроекты, которые охватят широкий спектр студенческих инициатив и способностей. Наша цель — поддерживать студентов и их стремление жить и создавать в России», — отметила руководитель проекта «Твой ход» Юлия Епифанова.

Впервые в пятом сезоне появятся специальные конкурсные треки, организуемые совместно с партнерами проекта. Победители получат памятные подарки от партнеров.

В рамках проекта пройдет второй сезон образовательной программы «Жить и создавать в России» и всероссийский конкурс старост академических групп «Твой ход, староста!». Также будут собраны региональные клубы в вузах и на базе региональных команд по спецпроектам «Твой ход х Дебаттл» и «Твой ход х Импровизация».

В этом сезоне спецпроект «Твой ход х Дебаттл» будет разделен на две лиги — весеннюю и осеннюю. В спецпроекте «Твой ход х Импровизация» можно будет принять участие в одной из трех ролей.

Кроме того, в пятом сезоне проекта начнет работу карьерный центр «Твой ход», который поможет студентам развивать профессиональные навыки и интегрироваться на рынок труда.

Получить подробную информацию о конкурсных треках и возможностях проекта, а также подать заявку на участие можно на платформе «Твой ход».