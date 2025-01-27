Всероссийский студенческий проект «Твой ход», входящий в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», объявил о старте юбилейного пятого сезона в День российского студенчества. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Студенты Челябинской области могут принять участие в традиционных и новых конкурсных треках, включая командные, а также в обновленных спецпроектах.
«„Твой ход“ — один из главных студенческих проектов России, и с каждым годом его масштаб растет. Мы запускаем пять конкурсных треков, в том числе два новых командных трека. В спецпроекте „Твой ход х Дебаттл“ теперь могут принимать участие преподаватели, сотрудники и проректоры вузов и колледжей, а в спецпроекте „Твой ход х Импровизация“ можно будет выбрать одно из трех направлений. Давайте вместе сделаем новый сезон ярким и запоминающимся!» — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
Пятый сезон проекта «Твой ход» включает пять конкурсных треков, в том числе два новых — «Объединяю» и «Вдохновляю»:
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Трек «Делаю» направлен на выявление лидерской позиции среди студентов. Победители получат премию — 1 000 000 рублей.
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Трек «Открываю» позволит первокурсникам заявить о себе и познакомиться с возможностями студенческого сообщества.
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Командный трек «Объединяю» предназначен для студентов образовательных организаций высшего образования.
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Трек «Вдохновляю» создан для региональных команд проекта «Твой ход».
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Трек «Определяю» продолжит исследование мнения студенческого сообщества по актуальным вопросам системы высшего образования.
«„Твой ход“ — это сообщество, объединяющее студентов со всей страны. Пятый сезон стал особенным и значимым: мы запустили пять конкурсных треков и спецпроекты, которые охватят широкий спектр студенческих инициатив и способностей. Наша цель — поддерживать студентов и их стремление жить и создавать в России», — отметила руководитель проекта «Твой ход» Юлия Епифанова.
Впервые в пятом сезоне появятся специальные конкурсные треки, организуемые совместно с партнерами проекта. Победители получат памятные подарки от партнеров.
В рамках проекта пройдет второй сезон образовательной программы «Жить и создавать в России» и всероссийский конкурс старост академических групп «Твой ход, староста!». Также будут собраны региональные клубы в вузах и на базе региональных команд по спецпроектам «Твой ход х Дебаттл» и «Твой ход х Импровизация».
В этом сезоне спецпроект «Твой ход х Дебаттл» будет разделен на две лиги — весеннюю и осеннюю. В спецпроекте «Твой ход х Импровизация» можно будет принять участие в одной из трех ролей.
Кроме того, в пятом сезоне проекта начнет работу карьерный центр «Твой ход», который поможет студентам развивать профессиональные навыки и интегрироваться на рынок труда.
Получить подробную информацию о конкурсных треках и возможностях проекта, а также подать заявку на участие можно на платформе «Твой ход».