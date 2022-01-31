Студенты челябинского вуза смогут сотрудничать с крупнейшей металлургической компанией

Лучших учеников подключат к проектам мирового уровня

Студенты и аспиранты Южно-Уральского государственного университета будут принимать участие в разработке и внедрении новых технологий на площадке мирового лидера в области металлургии — компании SMS Group. Об этом сообщил ректор вуза Александр Шестаков на встрече со студентами, посвященной открытию в университете лофт-пространства.

«Я только что вернулся из Магнитогорска. Есть договоренность с Магнитогорским металлургическим комбинатом и компанией SMS Group о том, что ЮУрГУ станет инновационной площадкой для развития цифровых, водородных технологий, а также технологий искусственного интеллекта в металлургии», — сказал Александр Шестаков.

Отмечается, что ЮУрГУ достиг значимых успехов в области фундаментальных наук. Участие студентов и аспирантов в работе компании позволит еще на стадии обучения создавать конкурентоспособных на мировом рынке специалистов.

«Думаю, что это неплохая возможность продвинуться в своей будущей профессии во время учебы. Мы решаем задачи российского и мирового уровней, причем вместе со студентами», — отметил ректор.

Александр Шестаков подчеркнул, что наиболее успешных учеников будут подключать к серьезным проектам, за работу в которых студенты смогут получать денежные вознаграждения.

Напомним, студенты ЮУрГУ начали семестр преимущественно в очном формате в соответствии с расписанием.

В ЮУрГУ стартовал конкурс на самый удачный стартап. Победитель получит денежное вознаграждение на реализацию идеи. Принять участие могут студенты выпускных курсов, которые готовятся к защите летом 2022 года.