Студенты челябинского вуза приняли участие в международной олимпиаде по математике

Интеллектуальные состязание прошли в Беларуси

Студенты Южно-Уральского государственного университета приняли участие в международной олимпиаде по математике — XII Открытой олимпиаде Белорусско-Российского университета. Южноуралец Иван Степанов вошел в двадцатку лучших участников. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Участники челябинской команды в Могилеве посоревновались в знаниях со студентами и аспирантами из трех стран мира.

Отмечается, что студенты третьего курса кафедры прикладной математики и программирования Института естественных и точных наук достойно представили ЮУрГУ, а один из ребят, Илья Степанов, вошел в двадцатку участников с лучшими показателями.

Напомним, студентка челябинского вуза представит регион на конкурсе «Краса студенчества России». Марина Аксенова вошла в число 60 конкурсанток со всей страны.

Ранее парни из ЮУрГУ одержали победу в командном зачете на областной универсиаде по боксу. По итогам соревнований сформирована сборная региона для участия в чемпионате России.