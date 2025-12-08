Студенты челябинского института культуры создали фильмы о героях СВО

Из всех тем юные режиссеры выбрали самую сложную, но важную

В Челябинском институте культуры показали документальные фильмы о ветеранах СВО, созданные студентами ЧГИКа. Каждая картина стала исповедью героев нашего времени. Зампредседателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова в своем телеграм-канале отметила, что учащиеся выбрали одну из самых сложных, но важных тем.

«Ветераны СВО Алексей Рожков, Сергей Бормотов и Владимир Забегаев рассказали про детство, о своем решении уйти на СВО, боевых буднях и возвращении к мирной жизни. Фильмы стали началом диалога с героями, которые после показа вышли на сцену, чтобы пообщаться со зрителями»,— написала Маргарита Павлова.

Она отметила, что такие фильмы имеют глубокий воспитательный смысл, и нужно не только продолжать создавать их, но и переводить в телевизионный формат.

В ЧГИК рассказали, что фильмы вызвали у зрителей целую палитру эмоций: от улыбок до слез. А значит, у ребят все получилось.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал поддержку бойцов СВО одним из главных приоритетов партии «Единая Россия» на Южном Урале на межрегиональном совете. Так, в Челябинской области действует системная модель сопровождения ветеранов, которая включает медицинскую и психологическую помощь, а также содействие в трудоустройстве. Кроме того, реализуется программа формирования управленческого резерва «Герои Южного Урала».